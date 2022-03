Allenamento Napoli, il report odierno: infortunio per Adam Ounas

Allenamento Napoli, il report odierno

Notizie Napoli calcio – Seduta di allenamento mattutina per il Napoli al Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Udinese in programma domani alle ore 15 allo Stadio Maradona per la 30esima giornata di Serie A.

Allenamento Napoli infortunio Ounas

Il gruppo dopo una prima fase di torello ha svolto esercitazione tattica, esercitazione su calci piazzati e partita a campo ridotto

Malcuit ha svolto lavoro in palestra. Petagna e Meret terapie. Ounas ha svolto solo parte dell’allenamento per un affaticamento alla coscia sinistra.

