Roma nel caos, Dzeko finisce fuori rosa e squadra contro Fonseca

Roma sempre più nel caos, squadra spaccata

Come riporta l’edizione di oggi del Corriere dello Sport, la Roma è in caos totale dopo la scelta di mettere Dzeko fuori rosa la squadra è contro Fonseca. Ecco quanto riporta il quotidiano di oggi in edicola:

“Martedì sera, nel sottopassaggio e negli spogliatoi sono volate parole grosse, prima tra Dzeko e un collaboratore dello staff, poi anche con l’allenatore. Il clima è diventato rovente e qualcuno si è anche messo in mezzo per evitare il peggio”. Quella di non convocarlo con lo Spezia è stata una “scelta dura che ha scatenato la reazione dei giocatori. Anche Fazio avrebbe avuto un confronto abbastanza acceso con l’allenatore, che invece sarebbe rimasto molto deluso da Pellegrini, che ha preso le difese del capitano suo amico. I giocatori sono schierati in quel momento dalla parte del capitano, contestando la scelta del tecnico”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Verona, Juric vuole giocarsela. Difendere troppo sarebbe un rischio

Milik, senza Champions il Marsiglia può rispedirlo al Napoli. Clausola da 12 milioni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Pakistan: 17enne muore sotto un treno per un video su TikTok