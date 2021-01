Del Genio: “Troppi melodrammi, pressing della Juve non così convincente”

Paolo Del Genio durante “A Tutto Napoli” su Tele A, torna a parlare della gara di Supercoppa.

Del Genio torna a parlare della gara di Supercoppa:

“La mia intenzione non è parlare dell’atteggiamento, è una gara e da tale va commentata a dovere. In molti si stanno improvvisando psicologi e sociologi, non c’è da aggiungere molto.

E’ stata una gara da 0-0, massimo, 1-1. Gare con un tiro per parte, chi osa di più e chi meno, finiscono nove volte su dieci così. Per arrivare a Reggio Emilia abbiamo vinto a Roma, ma ancor più eliminato l’inter, basta riguardare quella partita, per verificare se hanno giocato meglio.

Il Napoli ebbe difficoltà, Ospina e molti errori sotto porta ci portarono in finale. Si, avrebbero potuto fare meglio, ma non mi pare di aver assistito alla peggior partita del Napoli.

Szczęsny? Credo che non sia stata un’ottima notizia l’indisponibilità di Buffon.

Per quanto riguarda la velocità di manovra, dal momento in cui gli avversari pressano bene e non ci sono vie di passaggio non riesci a velocizzare, e con la Juve c’è stata questa difficoltà. Ma non mi pare abbia portato particolari drammi, non hai sofferto niente, non hai concesso palle gol”.

