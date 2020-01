Ancelotti commenta la sua prima sconfitta sulla panchina dell’Everton

Ancelotti a termine della gara, riepilogata dall’ANSA, commenta la sfida contro Guardiola:

“Prima sconfitta in Premier League per l’Everton da quando lo allena Carlo Ancelotti. E’ arrivata contro la squadra schiacciasassi degli ultimi due anni, quel Manchester City che sotto la guida dell’altro ‘mago’ Pep Guardiola ha vinto gli ultimi due titoli nazionali. La sfida fra i maestri della panchina ha quindi visto prevalere il catalano, ma c’è da dire che i Toffees non hanno sfigurato, tenendo bene il campo contro i Citizens. Protagonista del match è stato Gabriel Jesùs, autore di due reti di pregevole fattura, una con un destro a giro e l’altra di sinistro, che hanno mandato in visibilio il pubblico di casa rompendo l’equilibrio che, fino a quel momento, aveva caratterizzato la partita. In precedenza c’era stata una rete annullata a Foden con l’ausilio del Var, poi dopo il vantaggio il City, orchestrato da Fernandinho, ha mantenuto il pallino del gioco cointro un Everton comunque mai rinunciatario e anche sfortunato, visto che prima del match aveva perso Bernard, infortunatosi durante il riscaldamento. Le parate di Pickford e un palo hanno evitato che Gabriel Jesùs facesse tripletta mentre una disattenzione della difesa di casa ha consentito all’Everton di andare a segno con l’ottimo Richarlison, in un’azione in cui ha messo lo zampino anche l’ex bianconero Kean, entrato poco prima al posto di Sigurdsson. Poi però le speranze dei Toffees di riagguantare il risultato sono rimaste tali, e Ancelotti ha dovuto incassare la prima sconfitta. Ora ci rifletterà sopra cercando di capire in fretta cosa non è andato: il calcio inglese non si ferma mai, e domenica c’è il derby di FA Cup contro il Liverpool, per il terzo turno, e Ancelotti non vuole perdere anche contro Klopp.”

A fine gara le parole dell’ex tecnico azzurro:

🗣️ | "The final part of the game was good. The first half, I was not so happy with."@MrAncelotti's verdict on #MCIEVE… pic.twitter.com/qzlkfgI1yd — Everton (@Everton) January 1, 2020

Ancelotti si è detto contento del finale di gara dove la sua squadra è riuscita a fraseggiare meglio. Delusione invece per il primo tempo in cui l’Everton è stato troppo lento e non è riuscito a trovare soluzioni per rendersi pericoloso in attacco.

