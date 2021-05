Maksimovic-Napoli: futuro incerto, il giocatore attende la proposta del club

Il futuro di Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, è andora tutto da vedere; il giocatore attende la scelta del club.

Nikola Maksimovic è in scadenza di contratto con il Napoli, ma il giocatore ancora non conosce il suo futuro. Inizialmente aveva proposto un rinnovo con una cifra troppo alta per il club, attualmente ha cambiato idea. Secondo il Corriere del Mezzogiorno il giocatore sta aspettando una proposta della società.

“Ha sparato alto per il rinnovo del suo contratto, poi nelle ultime ha fatto una parziale marcia indietro facendo capire che aspetta proposte del Napoli. Di questi tempi, dopo l’emergenza pandemica, non sarà facile trovare ingaggi alti e squadre disposte ad accontentarti.”

