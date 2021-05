Napoli, ingaggio di Insigne troppo alto, ma il capitano ha un sogno

Il rinnovo di Insigne con il Napoli sembra sempre più difficile, secondo De Laurentiis l’ingaggio del capitano è molto alto.

Da mesi si discute orami del rinnovo di Insigne, attaccante e capitano del Napoli che ha il contratto in scadenza a giugno del 2022. Per il Presidente De Laurentiis l’ingaggio del giocatore è molto alto; tuttavia quest’ultimo non ha intenzione di lasciare il club.

Il Corriere dello Sport riporta le ultime novità in merito alla questione:

“Il Napoli ha la necessità di rivedere il monte-ingaggi, la voce Insigne incide (al lordo) per poco meno di dieci milioni: e la necessità di restituire un equilibrio ai conti, ha lasciato trapelare la tentazione di Adl di ritoccare con un tiro a giro, verso il basso, lo stipendio del fantasista. Insigne è, presumibilmente, al suo ultimo rinnovo, compirà trent’anni il 4 giugno, vuole appagare il proprio desiderio («restare a vita con la maglia azzurra addosso») e assecondare Adl, che nel 2012 gli augurò di diventare «il Totti del Napoli».”

