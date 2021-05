Under 18 A-B: Parma e Monza termina in parità 2-2

Come riportato da Tutto Calcio Giovanile Parma e Monza si sono sfidate al Campo Sportivo Parma Calcio, il match è terminato 2-2.

I padroni di casa non riescono a tenere testa al Monza e riescono a farsi rimontare con i gol di Sementa e Lopes. I brianzoli però non ci stanno e vanno in rete con Perruchetti e nel recupero ci pensa Folla a segnare il gol del 2-2. Al ventesimo il Parma si ritrova in 10 a causa dell’espulsione del portiere Rossi.

Al momento il Monza ha guadagnato 22 punti mentre il Parma sale a 16.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Iannicelli: “Spalletti accolto con sentimenti contrastanti: nodi da sciogliere Insigne e mercato”

Gattuso ha chiesto un portiere bravo ad impostare: tra i profili graditi Ospina

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: brasiliani scendono in piazza contro Bolsonaro