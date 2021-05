Napoli rivoluzioni e partenze: non sono da escludere colpi di scena

Secondo l’edizione odierna di Repubblica potrebbe esserci una rivoluzione degna di nota sulle corsie difensive, dove non sono esclusi colpi di scena.

In casa Napoli è rivoluzione su tutti i fronti e potrebbero esserci più cessioni del previsto.

La rivoluzione di De Laurentiis è degna di nota, sulle corsie difensive è ancora tutto da stabilire, in quanto non sono da escludere possibili colpi di scena in futuro: “Ad Hysaj non è stato rinnovato il contratto, ma Ghoulam e Mario Rui sono ancora a disposizione, per il momento. Teoricamente per entrambi è prevista la partenza, ma bisognerà valutare tutte le eventuali richieste in merito”.

