Mazzarri: “Mi dispiace per i tifosi, sono eccezionali. Osimhen? Meglio non rischiarlo. Col Barcellona? Ce la giochiamo”

Le parole di Walter Mazzarri a Dazn, dopo il pareggio contro il Genoa

Manca qualcosa da parte dei giocatori?” Mi dispiace per questo pubblico eccezionale, merita la vittoria. Anche oggi c’hanno sostenuto, in questo stadio bellissimo e dispiace non renderli felici completamente. Quest’anno è così per il momento, bisogna prenderne atto e stare zitti. Pedalare, correre e darsi ancora tutti a fare. Per non prendere goal bisogna correggere meglio, bisogna stare attenti al primo sbaglio. Non è facile dare spiegazioni, poi nel primo tempo abbiamo avuto solo due o tre occasioni sporche e se il portiere poi fa la paratona. Poi non è facile giocare con quadre sempre davanti all’area di rigore, poi parlano di possessi, ma non li voglio nemmeno più citare. Intanto dobbiamo metterci a lavoro e cercare di dare già una soddisfazione in Champions, fra tre giorni dobbiamo correggere tutte le sbavature, quelle che poi ti fanno prendere gol. Nel secondo tempo poi siamo stati calmi, perché siamo in ansia nell’area avversaria, questa è la storia delle ultime gare”.

La gara col Barcellona può essere la scintilla in questo finale di stagione, per dare fiducia intorno a lei dalla società e dei giocatori. “Se fosse stato diversamente, che non avevano piacere di essere allenati da me, avrebbero fatto un’altra partita penso. Insomma, questo lo potete chiedere a loro io non ho problemi. Poi col Barcellona, che è una squadra fortissima a livello mondiale, sono sicuro che non faranno le barricate come è successo oggi. Faremo il nostro gioco e proveremo a fare quello in cui già siamo riusciti, sperando di dare una gioia a questi tifosi che sono eccezionali”.

Osimhen, come mai non è stato convocato? Scelta sua o del giocatore? “E’ stata una richiesta del giocatore stesso, “non è il caso” è quello che mi ha detto il medico. Meglio rischiarlo per farlo giocare a 20 minuti, un quarto d’ora, con il rischio di perderlo per mesi. Penso che tutti avrebbero fatto come si è fatto noi, come ha voluto anche il giocatore stesso, riposarsi bene e cercare di recuperare energie. Domani si allena, oggi si sarà allenato facendo defaticamento mentre noi eravamo qua e speriamo di averlo pronto ristabilito per la partita con il Barcellona”.

