Il commento della SSC Napoli dopo il pareggio contro il Genoa

La SSC Napoli ha commentato attraverso i propri canali social il pareggio avvenuto questo pomeriggio contro il Genoa.

Dopo il pareggio tra Napoli e Genoa il club azzurro ha commentato il match attraverso il proprio sito ufficiale.

Di seguito quanto si legge:

“Il Napoli la recupera sul suono del Ngonge. Finisce in pareggio al Maradona una sfida all’ultimo respiro che gli azzurri riprendono con una splendida girata di Cyril, ancora una volta decisivo quando si alza dalla panchina così come accadde a Fuorigrotta contro il Verona nella prima sfida di febbraio due settimane fa. Il Genoa era passato all’incipio del secondo tempo con un sinistro di Frendrup, un centrocampista che di nome fa Morten, battesimo che suona come una sentenza per il Napoli. Invece la riprendiamo in un epilogo concitato, coraggioso e generoso. E’ il 90esimo: Di Lorenzo si alza per fare da torre, Ngonge si avvita e piazza nell’angolo di precisione. Ancora Cyril, l’uomo della Provvidenza, quello che entra e scoccaa la Freccia fiamminga. Si ricomincia mercoledì tra le Stelle d’Europa. Napoli-Barcellona illumina il cielo del Maradona…”

