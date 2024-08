X – Romano, arriva la conferma: “Omorodion-Chelsea è saltato! Tornerà a Madrid nelle prossime ore”

Il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha confermato tutto: è saltato l’affare tra Omorodion e Chelsea: “Samu Omorodion al Chelsea è saltato al 100% Confermati i problemi e Omorodion tornerà a Madrid nelle prossime ore. Con serie possibilità di unirsi ad un altro club nei prossimi giorni.

Sia Atletico che Chelsea hanno un piano chiaro: l’affare Gallagher e Julián Álvarez non può fallire… quindi lavori in corso per trovare soluzioni. I due club stanno discutendo di João Félix al Chelsea come parte dell’accordo Gallagher! I due club non vogliono che anche gli accordi Gallagher e Julián Álvarez crollino… João Félix, in discussione con Jorge Mendes a Londra“.

