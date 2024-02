Di Lorenzo: “Stiamo raccogliendo quello che produciamo e questo dispiace per noi e per i tifosi”

Le parole di Giovanni Di Lorenzo dopo il pareggio con il Genoa

Cosa sta mancando a questo gruppo per fare il salto di qualità? “Manca un po’ di continuità anche all’interno della gara stessa, magari facciamo delle frazioni di gioco buone e altre in cui non riusciamo magari a ad essere concreti, anche sottoporta con le occasioni che creiamo. Penso che soprattutto manchi quello”.

Il Napoli come prende uno scossone cambia la partita, accelera, cioè come se all’inizio va a una velocità come succede questa cosa viene fuori fuori la qualità il singolo, magari anche un po’ di confusione. “Non dovrebbe essere così, non dovremmo aspettare di prendere goal o comunque i momenti di difficoltà che poi possono esserci durante la partita. Io penso che oggi siamo partiti anche abbastanza bene e poi naturalmente nel secondo tempo, come dicevi te, siamo venuti fuori con la nostra qualità, comunque con tanti giocatori offensivi e abbiamo cercato di di riprendere la partita che non era facile. Il Genoa si è difeso bene, è una squadra che comunque sta sta facendo un buon campionato, è sempre difficile poi ribaltare le partite. Fortunatamente siamo riusciti a trovare questo questo pareggio, ma che comunque non ci lascia contenti perché volevamo, insomma vincere la partita in casa per per inseguire questo questo obiettivo della Champions League”.

Manca un pochino secondo te di tranquillità in quest’ultimo mese e mezzo nel giocare le partite al Maradona? Oggi invece siamo una situazione un po’ più complicata. “E’ vero che quest’anno in casa non stiamo facendo bene, stiamo raccogliendo quello che magari produciamo e questo ci dispiace per noi e per i tifosi, perché comunque in casa è vero che ci sta mancando qualcosa. Non è un, come posso dire, non per la pressione dei tifosi perché si sa Napoli è una piazza importante, con grandi tifosi che ci spingono sempre tutta la partita e dobbiamo fare noi qualcosa in più per per uscire anche quest’anno trascinarli dietro di noi”.

