Violazione del protocollo – La Lazio patteggia e viene multata

La redazione di SportMediaset rende noto il patteggiamento della SS Lazio per violazione del protocollo.

A seguito della violazione del protocollo da parte della Lazio, il club di Lotito ha patteggiato delle multe:

“Con una nota ufficiale, la FIGC ha reso note oggi le sanzioni comminate al presidente della Lazio Claudio Lotito, al medico sociale della prima squadra – il dottor Ivo Pulcini – e al coordinatore sanitario, il dottor Fabrizio Rodia, per la violazione delle tempistiche dei tamponi Covid svolti sul gruppo squadra in due occasioni (1 e 15 giugno 2020). I soggetti coinvolti hanno optato per il patteggiamento giungendo a questo verdetto: 2.500 euro di multa per la Lazio, 1.875 al presidente Lotito, 937,5 per i due medici per avere processato gli esami clinici ogni 6 giorni e non ogni 4, come previsto dal protocollo.”

