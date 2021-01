Collovati su Insigne: “Non capisco le polemiche dopo il rigore sbagliato!”

In diretta ai microfoni di Canale 8, l’ex calciatore Fulvio Collovati è tornato sulle critiche verso Lorenzo Insigne.

Secondo Collovati ribadisce che non amare Insigne significa non amare il Napoli:

“I verdetti vanno accettati, sbagliare un rigore ci può stare, succede anche ai grandi campioni. A dieci minuti dalla fine si è preso la responsabilità di battere il rigore e non comprendo tutte le polemiche nei suoi confronti, se non amate Insigne non amate il Napoli. Giocare senza Mertens per il Napoli è l’equivalente di giocare senza Lukaku per l’Inter o senza CR7 per la Juventus.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Verona, Juric vuole giocarsela. Difendere troppo sarebbe un rischio

Milik, senza Champions il Marsiglia può rispedirlo al Napoli. Clausola da 12 milioni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Pakistan: 17enne muore sotto un treno per un video su TikTok