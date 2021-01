Ronaldo rifiuta sei milioni all’anno e dice ‘no’ all’Arabia Saudita

L’edizione online de Il Corriere dello Sport riporta in merito alla decisione di Cristiano Ronaldo sull’eventualità di diventare testimonial dell’Arabia Saudita.

Ronaldo dice no all’Arabia Saudita:

“Cristiano Ronaldo ha rifiutato sei milioni l’anno per diventare testimonial di una campagna volta a promuovere il turismo in Arabia Saudita”. È quanto riporta il Telegraph, che spiega come alla base della scelta, definita etica, del fuoriclasse della Juventus ci sarebbe stato il timore di avere un ritorno negativo sulla propria immagine. Stando sempre a quanto riportato dal tabloid britannico, dopo il no dell’Alieno portoghese, il Paese del Golfo Persico ne avrebbe incassato un altro da Lionel Messi, contattato immediatamente dopo con un’offerta simile.”

