BENEVENTO-SPEZIA (Primavera 2): terminata la gara al C.S. “Avellola”

Benevento-Spezia 6° giornata ore 11:30 (centro Sportivo “Avellola” di Benevento) – Camp. Primavera 2 (Gir. B)

Da una parte il Benevento, padrone di casa quest’oggi, che dopo aver battuto in trasferta 3-2 la Reggina nello scorso turno di campionato, cercava conferme. Dall’altra lo Spezia che, dopo aver impattato 0-0 in casa contro il Pescara 7 giorni fa, aveva voglia non solo di segnare almeno 1 rete, ma di far vedere le proprie qualità in campo.

Alla fine ne è uscita una gara in cui il Benevento ha trovato conferme, lo Spezia ha segnato 1 rete, ma il punteggio finale ha sorriso ai giallorossi padroni di casa per 2-1.

Il 1° tempo è abbastanza equilibrato con nessuna azione eclatante da segnalare per entrambe le squadre, il Benevento riesce ad avere un leggero predominio territoriale, i liguri ripartono senza far male. Ma al 44′ si sblocca il match grazie al 2002 Vice-Capitano Pietroluongo il cui destro dal limite non lascia scampo al portiere avversario 2003 Pucci.

Nel 2° tempo lo Spezia usufruisce di un calcio di rigore, alla battuta va Martini che non sbaglia e la parità viene quindi ristabilita. Ma i giallorossi non demordono e si “affidano” a Thiam Pape che entra in area, salta anche il portiere e deposita in fondo al sacco la palla del nuovo vantaggio per gli stregoncini di mister Romaniello.

I liguri di mister Bonacina provano a pareggiarla, ma la difesa sannita non si lascia sorprendere. Al triplice fischio esulta quindi il Benevento che coglie il suo secondo successo consecutivo.

In classifica il Benevento sale a 10 punti, i liguri retano a 2.

Prossimo turno (7° giornata) sabato 30 gennaio

derby Salernitana-Benevento e Spezia-Pisa