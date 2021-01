Real Madrid sul caso Hakimi, la nota del club spagnolo

Il noto sito di informazione calcistica “Calcio & Finanza” riporta le dichiarazioni del Real Madrid.

Si era parlato nei giorni scorsi di presunte tensioni tra Real Madrid ed Inter, la nota del club spagnolo:

“In relazione alle indiscrezioni sulle presunte tensioni tra il nostro club e l’Inter, il Real Madrid C. F. vuole affermare che dette informazioni sono nettamente false”. Lo spiega il Real Madrid in un comunicato ufficiale, relativo alle indiscrezioni sul pagamento di Hakimi.

“Il Real Madrid non ha proceduto in nessun momento a un presunto requisito di garanzie da parte dell’Inter, come dichiarato nella pubblicazione”, prosegue il club spagnolo in una nota.

“I termini del passaggio del calciatore all’Inter sono inquadrati nei consueti e normali rapporti contrattuali tra società calcistiche. E ancora in questo caso con l’Inter, con cui i abbiamo intrattenuto e intrattiene ottimi rapporti come club storico e amichevole”.

