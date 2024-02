Scotto sul Napoli: “Non c’è gioco, ormai l’annata è questa”

Il giornalista Giovanni Scotto ha espresso un proprio parere sulla situazione del Napoli dopo la gara contro il Genoa.

Il Napoli non va oltre il pareggio contro il Genoa e Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha commentato la situazione del club.

Di seguito quanto riportato attraverso il suo account ufficiale Twitter:

“Stavolta non riesce la rimonta: al “Maradona” solito copione contro una squadra sulla carta inferiore. Il #Napoli va sotto, ma coi cambi e un modulo diverso reagisce. Purtroppo perdere o pareggiare cambia poco, la squadra non ha gioco e crea pochissimo. Col Genoa la fase di intensità e aggressività è durata solo i primi 10 minuti. La #Roma ha avuto un ottimo tempismo nel mandare via Mourinho e prendere De Rossi prima di tre partite “facili”. Così facendo ha avuto un impatto positivo sotto tutti gli aspetti. Per il Napoli c’è il #Barcellona alle porte e la sensazione che in fondo va bene così, che l’annata ormai è questa. Ma così si sprecherà anche un probabile quinto posto per l’accesso in Champions League, e sarebbe inaccettabile.”

