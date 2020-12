Calciomercato, Napoli: sirene spagnole per Milik, c’è l’Atletico Madrid

La sfortuna in casa Atletico può essere vantaggiosa per gli azzurri

L’Atletico Madrid deve correre ai ripari, Suarez è positivo al Covid e Diego Costa è infortunato, l’intero peso dell’attacco dei Colchoneros è sulle sole spalle di Joao Felix. agli spagnoli servirebbe un’altra punta in vista del futuro e stando a quanto riporta AS Il nome scelto dal club di Madrid sarebbe quello di Arkadiusz Milik, che ormai è un esubero in casa Napoli.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ghoulam riceve i complimenti di Gattuso: contro l’AZ tocca ancora a lui

Rinnovo Gattuso: niente clausola e bonus scudetto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Le foto di Giulio Berruti e Maria Elena Boschi innamorati per le strade di Roma