Ultime notizie Napoli – Rinnovo Gattuso, per la prima volta De Laurentiis ha rivisto le sue posizioni. A tale riguardo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“L’allenatore ha voluto sentirsi libero di decidere il suo futuro, di non sentirsi legato da un contratto che l’avrebbe mandato in fallimento nel caso avesse deciso di chiuderlo in anticipo. E per la prima volta il presidente ha rivisto le proprie indicazioni, accettando le richieste del tecnico al quale ha affidato il nuovo progetto tecnico”.

