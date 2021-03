Napoli: De Laurentiis pensa a Fonseca o Italiano, Gattuso vuole la Premier

L’edizione odierna di Repubblica riporta l’interesse per Fonseca ed Italiano da parte del Presidente del Napoli De Laurentiis, mentre Gattuso vorrebbe allenare in Premier.

Non manca molto alla fine dell’odierna stagione di campionato ed il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis starebbe già pensando al sostituto di Gattuso. Secondo il quotidiano Repubblica nella testa De Laurentiis avrebbe in testa due nomi: Paulo Fonseca, attuale tecnico della Roma, e Vincenzo Italiano, che ora sta allenando lo Spezia. Riguardo Gennaro Gattuso, invece, Repubblica riporta che il suo obiettivo sarebbe quello di andare in Premier League.

Ecco quanto si legge:

“Il Presidente calabrese della Fiorentina lo aspetta, Galliani gli offre il Monza, lui vorrebbe andare in Premier. Meglio chiudere bene la sua avventura a Napoli. De Laurentiis lo sostituirà con Fonseca o Italiano. Magari con un altro. Se Osimhen non è il cavallo brado da portare al traguardo, un grande contropiedista, occorre un allenatore da ripartenze. Quelle che non amava Sarri, atteso a Roma. Ma c’è tempo per altre vittorie, questa è la prima di una nuova serie. Se è davvero successo qualcosa di importante.”

