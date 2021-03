Napoli, Gattuso concede due giorni di riposo agli azzurri

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha deciso di concedere ai giocatori due giorni di riposo dopo il successo contro il Bologna.

Ieri sera il Napoli ha battuto il Bologna per 3-1 ed ha dimostrato che può ancora lottare per l’obiettivo Champions League. Tuttavia gli azzurri dovranno fare del loro meglio nelle prossime gare, che si prospettano tutt’altro che facili: la prossima domenica giocheranno in trasferta contro il Milan, tre giorni dopo saranno a Torino per scendere in campo contro la Juventus ed infine il 21 marzo saranno all’Olimpico di Roma, dove ad attenderli ci saranno i giallorossi.

Prima di riprendere gli allenamenti il tecnico Gattuso ha concesso al Napoli due giorni di riposo. A comunicare la notizia è proprio la Società:

“Dopo il successo sul Bologna, il Napoli riprenderà mercoledì gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro il Milan in programma domenica a San Siro per la 27esima giornata di Serie A (ore 20.45)”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI