L’altra Campania – Salernitana e Stabia ok, rullo compressore Avellino

Un fine settimana intenso per le squadre campane impegnate nei principali campionati nazionali. Mentre l’Avellino vola, la Salernitana prova a reinserirsi nella lotta per il secondo posto.

Serie A

Il Benevento sfiora la vittoria a La Spezia pareggiando 1-1. Gli uomini di Inzaghi, dopo le prove opache contro Napoli e Verona, giocano con un piglio diverso riuscendo ad imbrigliare una delle formazioni rivelazione del torneo. Il vantaggio giallorosso arriva grazie alla prima rete in serie A di Gaich. Al 74′, però, i padroni di casa pervengono al pari con Verde. Un buon punto tutto sommato per i sanniti a patto, però, che si torni a vincere al più presto perchè dietro iniziano a rosicare punti.

Serie B

La Salernitana espugna Cremona per 1-0 e resta attaccata al treno promozione. A decidere il match, dopo un quarto d’ora, è il colpo di testa di Djuric. I granata restano così al terzo posto ad un punto dal Monza, mentre accorciano sull’Empoli primo, ora distante quattro lunghezze.

Serie C

Non si ferma più l’Avellino che batte anche la Paganese per 2-0. Nel primo tempo il fortino ospite regge ma, al 78′ Maniero trasforma un calcio di rigore. Con i paganesi in 10 per l’espulsione di Volpicelli, arriva anche il raddoppio di Aloi con un destro dal limite che va all’angolino. Per i lupi è la sesta vittoria di fila, la nona nelle ultime dieci gare, che li porta al secondo posto a -7 dalla capolista Ternana, ed a +4 dal Bari.

Resta stabile in zona play-off la Juve Stabia, capace di espugnare per 4-2 il campo del Palermo. Una prova superba degli uomini di Padalino, che hanno avuto la forza di reagire allo svantaggio ottenendo un successo di prestigio. Le vespe, salgono così al sesto posto in compagnia del Foggia.

E proprio i satanelli vincono in Campania, battendo per 3-1 la Turris al “A. Liguori“. I corallini partono bene creando diversi pericoli ma devono soccombere al 23′ dalla rovesciata di Curcio. I padroni di casa, però, reagiscono e trovano il pari al 29′ con Loreto che sbroglia una mischia nata sugli sviluppi di un corner. Al 55′, tuttavia, Lorenzini rimedia il secondo giallo lasciando i torresi in 10 uomini. I pugliesi ringraziano e trovano le reti con l’autogol di Ferretti che devia di testa, nella propria porta ed al piattone di Curcio all’89’. La Turris ora deve guardarsi le spalle avendo solo 5 punti di vantaggio dai play-out.

Zona che, invece, sembra aver definitivamente abbandonato la Casertana che pareggia 1-1 in casa della Vibonese. Il match si decide praticamente in 2′. Al 53′ sono proprio i falchetti ad andare avanti grazie alla punizione di Santoro. Poco dopo, però, arriva il pari di Parigi. I rossoblù sono ora noni.

Ancora ferma la Cavese, in virtù di alcuni casi covid nella propria rosa.

