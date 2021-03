Napoli-Bologna, effettuati tre tamponi ad Insigne prima della gara

La redazione di Radio Crc rivela che l’attaccante del Napoli Lorenzo è stato sottoposto a tre tamponi prima della gara contro il Bologna.

La redazione di Radio Crc ha svelato un episodio relativo a Lorenzo Insigne: il Capitano del Napoli ha effettuato tre tamponi prima di scendere in campo contro il Bologna, a causa di un forte raffreddore. La suddetta rivelazione è stata fatta nel corso della trasmissione “Arena Maradona”.

“Insigne ha fatto vari tamponi anti-COVID-19 pima della partita di ieri sera, vinta per 3-1 dalla squadra allenata da Gennaro Gattuso grazie proprio ad una doppietta del Capitano, protagonista di una splendida gara. Anche se era debilitato, Insigne è stato nuovamente decisivo. Ha avuto un forte raffreddore prima della sfida, per fortuna i tre tamponi effettuato per controllare la situazione sono risultati negativi. Quindi l’attaccante è sceso in campo ed ha dato il suo contributo. Quest’anno non è la prima volte che Lorenzo si rende protagonista di una grande prestazione, bensì sta facendo spesso la differenza. Se non fosse stato per qualche parata, avrebbe segnato una tripletta”.

