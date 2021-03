Il trittico di gare importanti che dividono il Napoli dalla zona Champions

Il Corriere dello Sport mette in guardia il Napoli di Gattuso, è il momento di tre match importanti e decisivi per raggiungere l’obiettivo Champions.

Il Napoli non molla, ritorna a trionfare e gli obiettivi sembrano essere più concreti.

Il Napoli ha ritrovato la vittoria, dopo un crudo pareggio, in casa contro il Bologna. Tre punti preziosi che permettono agli azzurri di Gattuso di avvicinarsi alla zona Champions.

Ma non sarà una strada in discesa, poiché le prossime avversarie non saranno prede facilmente battibili, difatti l’approccio del Napoli contro le big ci dirà di più sulle ambizioni e la cattiveria agonistica, che li potrebbe portare almeno al quarto posto.

Il primo incontro sarà domenica con il Milan, che insegue a sua volta l’Inter capolista. Mercoledì ritorneranno in campo -per il match di recupero- contro la Juventus, che attualmente occupa il terzo posto in classifica. Infine, l’immancabile trasferta a Roma, i giallorossi distano dal Napoli sono di tre punti, e batterli significherebbe finalmente agganciare il quarto posto, aprendo così una nuova fase nel campionato azzurro.

