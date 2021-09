Napoli, importante il ritorno di Demme, Lobotka rientrerà dopo la sosta

Diego Demme è tornato disponibile con il Napoli, mentre il ritorno di Stanislav Lobotka non è imminente.

Il Napoli sta già combattendo contro numerosi infortuni, tra cui quelli di Diego Demme e Stanislav Lobotka. Dopo il ritorno di Dries Mertens però anche il centrocampista tedesco è stato finalmente convocato da Luciano Spalletti. Il suo ritorno in campo dunque potrebbe essere vicinissimo. Così non è invece per Stanislav Lobotka, il cui rientro avverrà dopo la prossima sosta di campionato.

Ecco quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno:

“Demme è un profilo importante, può rappresentare una risorsa duttile, con il dinamismo dell’interdittore e la qualità del costruttore. L’amichevole contro la Pro Vercelli a Dimaro aveva lasciato un vuoto e Spalletti ha annunciato il suo rientro con il sorriso. «È fondamentale, abbaimo tirato un po’ la corda a centrocampo, ci servirà anche subito, il fatto che stia molto bene, abbia calciato, abbia fatto contrasti è un sospiro di sollievo anche perché non avremo Lobotka fino alla sosta».”

