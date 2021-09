Napoli-Juventus, Anguissa non vede l’ora di esordire con la maglia azzurra

Zambo Anguissa ha voglia di esordire con la maglia del Napoli durante la sfida contro la Juventus.

Domani sera il Napoli di Luciano Spalletti sfiderà la Juventus di Massimiliano Allegri e potrebbe essere il giorno dell’esordio in campo di Zambo Anguissa. Il centrocampista è da poco arrivato a Napoli ma durante il big match potrebbe giocare dal primo minuto. Ecco quanto riportato da Tuttosport.

“I dubbi maggiori riguardano il centrocampo perché, oltre a Demme, anche Lobotka e Zielinski rischiano di dare forfait. Spetterà a Spalletti decidere se rischiare il polacco dopo 20 trascorsi senza nemmeno una gara nelle gambe. In caso contrario, andrà in panchina e la mediana del Napoli sarà composta da Fabian davanti alla difesa, con Elmas e Anguissa nel ruolo di mezze ali. Il camerunese è solo al terzo allenamento, però è talmente desideroso di esordire, oltre a essere straripante nella forma atletica, che il suo utilizzo non sarebbe un rischio.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Juventus, Allegri: “Sarà una bella sfida, ho la formazione ideale”

Ponciroli: “Milan-Lazio più interessante di Napoli-Juventus”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: Cisl, alcuni ritardi, presidi nel limbo