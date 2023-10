Napoli-Fiorentina, promosso l’arbitro La Penna

La Gazzetta dello Sport ha analizzato qualche episodio della sfida tra Napoli e Fiorentina, arbitrata da Federico La Penna.

Ieri sera Napoli e Fiorentina si sono sfidate allo Stadio Diego Armando Maradona; la sfida si è conclusa con il punteggio di 1-3 a favore della squadra ospite.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato la gara dal punto di vista arbitrale promuovendo il lavoro svolto da Federico La Penna.

Ecco quanto si legge:

“Conduzione sicura e senza sbavature decisive per l’arbitro La Penna. Manca un giallo a Quarta su Osimhen ma giusto annullare il gol al nigeriano al 22′ per fuorigioco di Olivera (e il tocco di braccio di Kayode non è da rigore perché arto d’appoggio). Al 45’ Osi chiede un primo penalty per spinta di Quarta: troppo poco. Giusto invece il penalty assegnato allo stesso Osimhen per il contatto con Terracciano. Nella ripresa, regolare l’1-2 di Bonaventura che però (al 24’) non meriterebbe il giallo per intervento su Zielinski. Corretto anche il gol dell’1-3 dei Viola: Nico si è rimesso in gioco dopo un iniziale fuorigioco prima di ricevere l’assist di Parisi.”

