Auriemma: “Se non ci fossero in ballo i 3 milioni a stagione, Garcia avrebbe già rassegnato le dimissioni”

Raffaele Auriemma attraverso i suoi canali social, ha commentato il momento non proprio felice di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli. Ecco quanto pubblicato:

“Se il calcio non fosse governato dal Dio Danaro sono convinto che Garcia si sarebbe già dimesso. Perché la squadra perfetta che ha vinto lo scudetto è oggi irriconoscibile, tre calciatori lo hanno mandato a quel paese per cambi che agli occhi di tutti sono incomprensibili, i procuratori sono contro di lui apertamente oppure in segreto, il pubblico del Maradona da questa sera è sbottato e ha cominciato a fischiare, oltre a De Laurentiis che comincia a riflettere sulla scelta fatta questa estate, anche se ad oggi non ha un sostituto credibile. Ergo – ha aggiunto il giornalista – se non ci fossero in ballo i 3 milioni a stagione, Garcia avrebbe già rassegnato le dimissioni, ma non lo fa anche perché non lo farebbe nessuno di noi. Tocca a De Laurentiis decidere il da farsi, se continuare imperterrito con Garcia, oppure se decidere di sollevare il francese dall’incarico: meglio avere un altro tecnico a busta paga piuttosto che rischiare di perdere i contributi che garantisce la #championsleague”.

