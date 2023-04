ADL sbotta: ADL sbotta su rinnovo Kvara: “Ma la volete finire di rompere le pa**e? I contratti si fanno in due!”.

Aurelio De Laurentiis, presente al Coni è stato intervistato dalla stampa presente e gli è stato chiesto del futuro di Kvaratskhelia. Questa la reazione del patron: “Ma la volete finire di rompere le palle? Ma i contratti si è in due a farli, quindi che vuol dire? Uno negozia e poi il contratto va avanti per cinque anni, mica per uno”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ziliani: “Deferimento Juventus scontato, oltre 40 illeciti”

L’avvertimento del “Pampa” Sosa: “C’è un rischio da non correre, Il Napoli stia attento”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Le offre aiuto e la violenta, Polizia ferma un 37enne a Milano