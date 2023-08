Juventus, sfuriata di Allegri contro il Bologna che si lamentava del rigore non concesso

Juventus, Allegri infuriato nel dopo gara

La gara tra Juventus e Bologna è finita tra le polemiche per un rigore non concesso ai felsinei dall’arbitro Di Bello, che ha considerato l’intervento di Iling-Junior ai danni di Ndoye non falloso. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’allenatore dei bianconeri avrebbe rimproverato alcuni dirigenti del Bologna rivendicando ben due rigori non concessi ai padroni di casa. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

“Prima le urla negli spogliatoi, poi la scelta di non presentarsi davanti alle telecamere per le interviste. Ad intervenire al posto suo per le interviste è stato il vice di Allegri, Massimo Landucci. Quel che è certo, è che il tecnico dei bianconeri a fine gara era piuttosto arrabbiato. Qualcuno sostiene che Allegri non abbia apprezzato l’intervento dell’AD del Bologna Fenucci e pure il fatto che abbia parlato per primo, protestando per l’arbitraggio della partita. ‘Ma cosa si lamentano! Che c’erano due rigori prima per noi!’, avrebbe esclamato Allegri, alterandosi visibilmente”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

Di Bello, rigore negato al Bologna: vertici arbitrali senza parole

