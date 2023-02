Corriere del Mezzogiorno – Napoli-Cremonese, la rivale non convince: il piano di Spalletti per vincere.

Domani è di nuovo tempo di Napoli–Cremonese, ma questa volta in campionato. Dopo l’amara sconfitta in Coppa Italia, ai rigori, con la squadra di Ballardini, Spalletti è pronto ad attuare un piano per blindare il primo posto.

“Il Napoli neanche contro la Cremonese non ha bisogno di motivazioni suppletive, c’è il sogno scudetto che manca da 33 anni, un orizzonte che Spalletti spesso riassume con l’espressione «occasione irripetibile». Avere degli stimoli in più, però, può aiutare a non sottovalutare l’avversario in nessun momento e il Napoli ce l’ha: riscattare l’eliminazione dalla Coppa Italia rimediata ai rigori dalla Cremonese. La squadra di Ballardini è ultima in classifica, non ha mai vinto in campionato, vanta soltanto 8 punti ma spesso ha dato filo da torcere anche alle big. Ha pareggiato contro il Milan e perso combattendo fino al fischio finale contro Roma, Inter e Juventus. Il Napoli all’andata tenne la partita in equilibrio fino all’ultimo quarto d’ora, quando impose la legge del Cholito dalla panchina.