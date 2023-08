Napoli, è fatta per l’arrivo di Lindstrom in azzurro. Domani visite mediche e firma

Napoli, chiuso l’acquisto di Lindstrom

Il Napoli ha chiuso l’acquisto di Jesper Lindstrom dall’Eintracht Francoforte, che si appresta a diventare un nuovo giocatore azzurro. Come riportato da Gianluca Di Marzio attraverso le pagine del suo sito ufficiale, i club hanno definito gli ultimi dettagli e il danese sarà domani in Italia per le visite mediche. Ecco quanto riportato:

“Il Napoli ha ormai chiuso per Jesper Lindstrom. Il classe 2000 arriverà dall’Eintracht Francoforte e sosterrà le visite mediche nella giornata di martedì. Poi si procederà con firma e annuncio ufficiale. Dopo l’accelerata della giornata di domenica , Jesper Lindstrom si appresta a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il classe 2000 danese arriverà dall’Eintracht Francoforte in prestito con obbligo di riscatto. Lindstrom sosterrà le visite mediche con il club azzurro nella giornata di martedì 29 agosto”.

