Ultim’ora – Juventus, Frabotta uscito per un problema fisico: è emergenza sulla fascia sinistra!

Juventus, Gianluca Frabotta uscito dal campo per un problema fisico nel posticipo tra Inter e Juventus

Gianluca Frabotta è uscito anzitempo dal campo nel posticipo tra Inter e Juventus. Il difensore bianconero ha accusato un problema fisico al minuto 13 del secondo tempo. La Juventus è in piena emergenza sulla corsia sinistra, vista anche l’indisponibilità per Covid-19 di Alex Sadro. Difficile il recupero per la finale di Supercoppa contro il Napoli di mercoledì.

