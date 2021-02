Sconfitta Napoli e futuro di Gattuso incerto, cosa succederà dopo l’EL?

Il Corriere della Sera si focalizza sulla sconfitta del Napoli a Bergamo.

Un’altra sconfitta per il Napoli contro l’Atalanta, la panchina di Gattuso ancora più traballante:

“Per l’Atalanta questa vittoria è decisiva, la mentalità sarà completamente diversa in vista della sfida di Champions contro il Real Madrid di dopodomani. Il Napoli, invece, ancora una volta conferma i suoi problemi in un periodo funesto e complicato.

Gattuso ancora più in bilico, dopo la botta di ieri sera. A Bergamo finisce 4-2 per i nerazzurri che vincono in casa -mancava da un mese e mezzo- balzando così al quarto posto in classifica. Per il Napoli è la sesta sconfitta nelle ultime dieci partite”.

