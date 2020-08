Napoli, per la difesa si pensa al ritorno di Armando Izzo

Armando Izzo potrebbe tornare in azzurro

Armando Izzo, difensore del Torino, è il nome nuovo per la difesa azzurra. Secondo quanto riportato dal portale calciomercato.it, il Napoli starebbe pensando a lui per rinforza il reparto arretrato. Il granata ha molto mercato, con il club azzurro che avrebbe sondato il terreno. Mino Raiola ne avrebbe discusso oggi nll’incontro avuto con De Laurentis, che insieme a Giuntoli potrebbe avallare il suo acquisto. Izzo tra l’altro, essendo cresciuto nel vivaio azzurro non occuperebbe il posto nella lista dei 25 del campionato. Nei prossimi giorni potrebbero esserci importanti sviluppi, con il calciatore del Torino che non ha mai nascosto il suo desiderio di ritornare nella sua città.

