Calciomercato, Maksimovic ha mercato. Il serbo può essere ceduto

Maksimovic, futuro in bilico

Ai microfoni di Radio Marte, è intervenuto l’esperto di calciomercato Luca Marchetti. Il giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione su Maksimovic che sembrerebbe avere delle richieste. Ecco quanto dichiarato:

“Nikola Maksimovic ha mercato, ha delle offerte perché ha dimostrato di saper formare una bella coppia difensiva con Kalidou Koulibaly. Fino a poco tempo fa si diceva che avrebbe rinnovato il suo contratto, ora non so se le cose siano cambiate. Nel calcio è così, tutto può cambiare in maniera veloce e in base anche alle offerte che arrivano. Nel caso specifico, però, c’è da considerare che il Napoli è tra le poche squadre in Serie A che non ha necessariamente bisogno di vendere per comprare. Le eventuali valutazioni in corso, insomma, riguardano un discorso numerico e di rosa, più che quello economico. In rosa, d’altronde, adesso c’è anche Amir Rrahmani. Nikola Maksimovic ha mercato, ha delle offerte perché ha dimostrato di saper formare una bella coppia difensiva con Kalidou Koulibaly”.

