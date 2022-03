Qatar 2022: la Nigeria di Osimhen fuori dal mondiale, passa il Ghana

L’attaccante del Napoli si è visto anche annullare una rete per fuorigioco

La Nigeria di Osimhen è fuori dai Mondiali in Qatar 2022. Decisivo il pareggio per 1-1 contro il Ghana che si qualifica grazie al pareggio per 1-1 fuori casa dopo lo 0-0 dell’andata (vale ancora la regola del gol fuori casa). A sbloccare la sfida è Thomas Partey, che porta in vantaggio il Ghana al 10′. La reazione dei padroni di casa arriva al 22′ con un rigore trasformato da William Troost-Ekong. Al 34′ la Nigeria trova anche il gol del vantaggio con Victor Osimhen che però poi lo annulla con il Var per fuorigioco.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Atalanta-Napoli, da oggi biglietti in vendita per il settore ospiti

Lozano tornerà per Atalanta-Napoli, presenti anche Insigne e Politano

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Conte rieletto presidente del Movimento 5 Stelle con il 94,2% dei voti