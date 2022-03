Lozano tornerà per Atalanta-Napoli, presenti anche Insigne e Politano

Hirving Lozano tornerà in tempo per Atalanta-Napoli; ci saranno anche Lorenzo Insigne e Matteo Politano.

La prossima sfida di campionato per il Napoli sarà contro l’Atalanta. Luciano Spalletti sta preparando al meglio i suoi uomini per tentare di portare a casa ancora un’altra vittoria fondamentale per la classifica. Per tale match ci sarà sicuramente Hirving Lozano, che tornerà dal Messico venerdì dopo aver disputato la sfida tra Messico ed El Salvador. Non solo: torneranno anche Lorenzo Insigne e Matteo Politano dopo l’eliminazione dell’Italia ai Mondiali.

Ecco quanto riportato da Tuttosport:

“La missione Atalanta comincia oggi. Il coach Spalletti ritroverà a Castel Volturno gran parte della sua squadra, in attesa che rientrino tutti dopo le gare delle varie Nazionali. L’ultimo sarà Lozano, impegnato domani sera nella sfida Messico-El Salvador e che metterà piede al Konami Training Center non prima di venerdì. Dopo la delusione per l’eliminazione dal Mondiale, ci saranno sia Insigne che Politano, per il quale è stato riscontrato un leggero risentimento muscolare ed il ct Mancini ha preferito non portarlo con l’Italia che stasera affronterà la Turchia a Konya.”

