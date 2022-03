Atalanta-Napoli, da oggi biglietti in vendita per il settore ospiti

A partire dalla giornata di oggi saranno disponibili i biglietti per il match tra Atalanta e Napoli.

Domenica 3 aprile alle ore 15 il Napoli sarà ospite allo Gewiss Stadium per sfidare l’Atalanta. A partire da oggi i tifosi azzurri che desiderano essere lì presenti per sostenere la squadra ospite potranno acquistare il proprio biglietto. A dare la notizia è proprio la SSC Napoli.

“La SSC Napoli informa che, da martedì 29 marzo, saranno in vendita i biglietti per Atalanta-Napoli, 31esima giornata di Serie A in programma domenica 3 aprile 2022 alle ore 15:00 al Gewiss Stadium d Bergamo.”

