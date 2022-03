Juventus indagata per falso in bilancio: ecco cosa rischia il club

La Juventus è indagata dalla Procura di Torino per falso in bilancio. Il club rischia pesanti sanzioni.

Per la Juventus sembrerebbero esserci guai in vista: il club di Andrea Agnelli sarebbe indagato dalla Procura di Torino per aver dichiarato falso in bilancio nel 2020. Il periodo di riferimento è in particolare l’inizio dell’anno, durante la prima ondata di Covid. La Gazzetta dello Sport riferisce che il club sarebbe riuscito a risparmiare circa 90 milioni di euro.

Attualmente non c’è nessuna conferma a riguardo, fatto sta che le indagini starebbero procedendo regolarmente. Se dovesse essere accertato tutto ciò il club piemontese potrebbe andare incontro a sanzioni pesantissime. In primo luogo potrebbe avere dei punti di penalizzazione per quanto riguarda la classifica. Inoltre potrebbe pagare una multa di parecchi milioni di euro.

