Basket: la Gevi Napoli si aggiudica il lituano Gudaitis

Basket, la Gevi Napoli ha appena concluso l’acquisto del giocatore lituano Arturas Gudaitis.

La Gevi Napoli ha appena concluso un gran colpo in entrata: su tratta del giocatore Arturas Gudaitis, classe 1993, 208 cm di altezza. Il giocatore ha un curriculum di tutto rispetto. Le prime esperienze le fa nella sua nazione con ben due squadre: lo Zalgiris Kaunas ed il Lietuvos Rytas. Poi nel 2017 arriva in Italia, diventando un giocatore dell’Olympia Milano. Qui rimane per ben tre stagioni, fino al 2020, anno in cui approda allo Zenit San Pietroburgo.

Con l’Olimpia Milano Arturas Gudaitis vanta la vittpria di un campionato e due Supercoppe italiane. In più ha vinto due campionati lituani e due coppe di Lituania. Insomma: un giocatore certamente da non sottovalutare ed un acquisto che sicuramente farà parlare di sé.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Juventus indagata per falso in bilancio: ecco cosa rischia il club

Atalanta-Napoli, da oggi biglietti in vendita per il settore ospiti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Conte rieletto presidente del Movimento 5 Stelle con il 94,2% dei voti