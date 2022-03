Napoli-Mertens: arriva il rinnovo? Non si escludono colpi di scena

Il Corriere del Mezzogiorno ha parlato di un eventuale rinnovo di Dries Mertens con il Napoli.

Il contratto di Dries Mertens con il Napoli è ormai in scadenza, ma l’attaccante belga non smette di regalare gioie ai tifosi partenopei. L’ultimo episodio è accaduto qualche giorno fa, quando è giunta la notizia della nascita del suo primogenito e del nome che il giocatore ha scelto, cioè Ciro: indubbiamente un omaggio alla città di Napoli.

Il Corriere del Mezzogiorno ha riportato proprio tale argomento, affermando però che potrebbero esserci anche dei colpi di scena relativi al rinnovo del contratto.

“Ora tocca proprio alla Società fare una mossa perché il contratto del folletto belga è in scadenza: le strade potrebbero separarsi e non sembra esserci all’orizzonte una storia a lieto fine. Ad oggi resta una partita a scacchi, ormai in fase di stallo. Le due parti non sono arrivate ad un accordo ma non è escluso il colpo di scena. Uno come Dries fa comodo e farebbe comodo ad un Napoli che ha bisogno di un’identità forte e soprattutto di uomini spogliatoio. L’anno prossimo, con l’annunciata riduzione del monte ingaggi (si punta al 30%) sembra non ci sia spazio per il talentuoso giocatore belga, giunto alla soglia dei 35 anni (li compirà il 6 maggio).”

