Tuttomercatoweb – Asta per il gioiello De Ketelaere: si inserisce anche il Napoli.

Charles De Ketelaere fa impazzire anche in Italia, tra le pretendenti c’è il Napoli:

“Il Milan è interessato a Charles De Ketelaere del Club Bruges in vista della prossima stagione. Scadenza nell’estate del 2024, è uno dei nomi che piacciono di più ai rossoneri. Per il classe 2001 i numeri sono straordinari anche in questa stagione: già in doppia cifra in stagione, cifre e caratteristiche che hanno convinto il Milan a puntarci per l’estate. Il problema, però, è la società belga: forte anche dell’interessamento di altri club, tra cui il Napoli che è stato a visionarlo di recente, chiede almeno 40 milioni per farlo partire”.

