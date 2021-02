Ultimissime formazioni Napoli-Juve: Gattuso, 4-2-3-1 super-offensivo. Pirlo lancia Chiesa e Rabiot

Ultimissime formazioni Napoli-Juve – Gattuso conferma il 4-2-3-1. Andrea Pirlo lancia Chiesa e Rabiot dal 1′

Ultimissime formazioni Napoli-Juve – Gattuso ritrova la sfida con Andrea Pirlo. In classifica, il distacco tra Napoli e Juventus è di 5 punti, ma potrebbe ridursi a sole due distanze in caso di successo degli azzurri, mentre aprirebbe un divario difficilmente colmabile se invece dovessero vincere i bianconeri.

Delle due formazioni ecco quanto si legge sul sito di Sky Sport:

Gattuso torna al 4-2-3-1 con la presenza importante di Osimhen dal 1′ e Insigne sottopunta, con Politano e Lozano ai suoi lati. Demme out, a centrocampo vedremo Bakayoko e Zielinski. In difesa mancano Manolas, Koulibaly, Hysaj e Ghoulam: centrali obbligati, Maksimovic e Rrahmani.

NAPOLI (4-2-3-1) probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko; Politano, Insigne, Lozano; Osimhen. All. Gattuso

La probabile formazione di Andrea Pirlo

La 400^ presenza in A per Chiellini dovrebbe essere festeggiata in campo dal 1′. Bonucci è affaticato quindi il capitano bianconero sarà presente, con tutta probabilità al fianco di De Ligt. Turnover per Danilo, o meglio: è in ballottaggio con Cuadrado. Tornano titolari Chiesa e McKennie. Morata favorito su Kulusevski per affiancare Ronaldo. Non convocati Arthur, Ramsey e Dybala.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

