Cheddira, l’agente: “Il Napoli lo segue, ma ci sono anche altri club”

Cheddira, l’agente conferma l’interesse del Napoli

Bruno Di Napoli, agente dell’attaccante del Bari Walid Cheddira, è intervenuto in diretta ai microfoni di Si Gonfia la Rete, dove ha parlato dell’interesse del Napoli e di altri club verso il suo assistito. Ecco quanto dichiarato:

Sei mesi fa giocava in Lega Pro, adesso gioca i mondiali. Ha grande umiltà, ma non si accontenta. Sta crescendo tanto, corre, si sacrifica e il merito è di chi ha creduto in lui. E quindi il Bari con il direttore Polito, il presidente De Laurentiis e l’allenatore. Napoli? È osservato un po’ da tutti, anche da squadre di serie A, ma credo sia normale. Poi, che venga fatta un’associazione tra i partenopei e il Bari è altrettanto normale, ma credo che Cheddira debba fare il suo percorso. Ce lo auguriamo perché essere accostati al club azzurro è un onore però il cammino è ancora lungo e ogni cosa va fatta a suo tempo”.

Fonte immagine in evidenza: profili instagram ufficiale Walid Cheddira

