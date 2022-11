Alvino: “Solo l’Italia non celebra il Napoli, ne parlano tutti”

Secondo il giornalista Carlo Alvino, in Italia si parlerebbe poco del percorso calcistico del Napoli, argomento molto discusso all’estero.

Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss ed ha parlato del percorso del Napoli in campionato ed in Champions League. Gli azzurri sono attualmente imbattuti in Serie A, inoltre si sono qualificati agli ottavi di Champions League piazzandosi al primo posto della classifica del girone A.

Del Napoli parlano tutti. Anche i giornali non sportivi dedicano ampi articoli e servizi su quanto si buono stanno facendo i partenopei. Sapete qual è l’unico Paese in cui si parla poco degli azzurri? L’Italia. “Evidentemente in Italia in tanti stanno rosicando. Bisogna denunciare quello che non va perché ci sono stati episodi che sono sugli occhi di tutti. Basti pensare a quanto accaduto nel corso di Milan-Fiorentina. I vertici dell’AIA hanno persino giudicato adeguato il comportamento di Sozza nel corso del match di San Siro. Ma chi giudica invece il loro operato?”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

