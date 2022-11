Napoli, Sirigu: “Per ora non diciamo nulla, continuiamo così”

Il portiere Salvatore Sirigu è stato il vincitore del Premio “Davide Astori” ed in tale occasione ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sul Napoli.

Il portiere del Napoli Salvatore Sirigu è intervenuto ai microfoni di Centotrentuno in quanto è stato vincitore del Premio “Davide Astori”. Le prime parole sono proprio sulla suddetta vittoria.

“Sono orgoglioso di ricevere questo premio, per me è un qualcosa di speciale. Con Astori avevamo un bel rapporto, ci siamo conosciuti all’età di 17 anni nelle Nazionali giovanili ed abbiamo giocato insieme in Serie C nel Cremona. Poi ci siamo ritrovati in Nazionale maggiore. Siamo cresciuti condividendo la vita professionale, fatta di esperienze, timori e sogni. Si può dire che siamo stati sempre compagni di squadra, anche quando eravamo avversari c’è stato sempre quel rapporto di stima e amicizia.”

Successivamente Sirigu ha speso qualche parola sul percorso del Napoli e quello della Nazionale italiana:

“Non posso dire nulla in merito alla stagione del Napoli ed al primato in classifica, siamo scaramantici. Siamo però soddisfatti di quello che abbiamo fatto finora e dobbiamo continuare così. Ci sono anche prospettive sulla Nazionale come ogni nuovo ciclo iniziale, ci sarà più calma di lavorare e dare la possibilità ai giovani di crescere.”

Fonte foto: Instagram, @sa.sirigu.official

