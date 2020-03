Champions ed Europa League, nessuna riunione della UEFA relativa ai rinvii

Il giornalista e direttore Walter De Maggio è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni in merito alla Champions ed all’Europa League:

“Alcuni organi d’informazione italiana ci dicevano che era in corso una riunione all’esecutivo UEFA per i rinvii di Champions ed Europa League: vi diciamo in modo certo, avendo verificato tutte le fonti, che in questo momento non è in corso alcuna riunione per parlare di rinvii delle partite di Champions ed Europa League. Nel frattempo loro non si riuniscono, ed il Getafe e la Roma non giocheranno contro Inter e Siviglia. Il 3-0 a tavolino sarebbe una follia, secondo me.

Confermo invece un’altra cosa: i dati dei contagiati in Spagna si sono aggravati, si preannuncia che il Governo stia per sospendere Serie A e Serie B anche lì”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Primo caso, calciatore professionista positivo al Covid-19: Hubers dell’Hannover 96

Il Ministro Spadafora torna ad attaccare la Lega Serie A

Corbo:”Belotti può saltare, colpa di Gattuso.Già scelto il prossimo allenatore”

Napoli forte su Jovic. Il si ad una sola condizione

Alvino:” Con lo stop dei voli il Napoli atterrerà in Francia”

Josep Bartomeu, presidente Barcellona: “Il Napoli ci ha fatto un grande danno”

Caputo grande uomo. Maksimovic sarà o no un cardine del progetto Napoli?

FIGC, comunicato ufficiale: “Sfruttare tutte le date fino al 31/5, ecco le tre ipotesi possibili”

Cm.Com – Bonaventura, addio al Milan: Raiola lo propone a Lazio e Napoli!

La Spagna blocca il traffico aereo con l’Italia: a rischio Barça-Napoli?

UFFICIALE – Barcelona-Napoli, si gioca a porte chiuse: le ultime

CONTENUTI EXTRA