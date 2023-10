Napoli-Fiorentina, anche Rrahmani tra i convocati azzurri

In occasione di Napoli-Fiorentina anche il difensore Amir Rrahmani potrebbe far parte dei convocati di Rudi Garcia.

Questa sera ci sarà la sfida di campionato tra Napoli e Fiorentina e tra i convocati della squadra di casa ci potrebbe essere anche il difensore del Kosovo Amir Rrahmani.

Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino:

“Alla fine Rudi Garcia porterà in panchina Amir Rrahmani. Il difensore ha dato risposte positive nell’ultima rifinitura allo stadio Maradona. Non giocherà dall’inizio ma non è da escludere qualche minuto a gara in corso anche per dare respiro a Ostigard e Natan che stanno facendo gli straordinari da qualche settimana.”

